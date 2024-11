Sete anos sem Zé Pedro. Fundador dos Xutos eternizado com jardim e estátua

Esse mesmo jardim ganha uma placa toponímica com o seu nome, passando a ser designado de Jardim Zé Pedro.

A inauguração, marcada para as 17h00, na Rua General Silva Freire, acontece no dia em que se assinala o 7.º aniversário da morte de Zé Pedro.

A Junta de Freguesia dos Olivais, em parceria com a Câmara de Lisboa, inaugura este sábado à tarde uma estátua em homenagem a Zé Pedro , fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés , falecido em 2017.

Zé Pedro, guitarrista dos Xutos & Pontapés e figura lendária do rock português, morreu a 30 de novembro de 2017. Tinha 61 anos e faleceu em casa, vítima de doença prolongada.

Zé Pedro foi um dos fundadores dos Xutos, banda que começou por se chamar Delirium Tremens. Tinha 22 anos.



O primeiro ensaio aconteceu em Dezembro de 1978, na Senófila, em Lisboa, e o primeiro concerto realizou-se em 13 de Janeiro do ano seguinte, nos Alunos de Apolo, em Lisboa, e durou poucos minutos devido ao escasso repertório da banda.

Foram os primeiros passos de uma carreira de sucesso, com milhares de discos vendidos, digressões, incontáveis concertos em Portugal e no resto do mundo e a conquista de uma legião de fãs devotos.