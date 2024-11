Jackpot no Euromilhões. Portugueses ganham segundo prémio

Dois apostadores com boletim registado em Portugal acertaram no segundo prémio do Euromilhões sorteado esta sexta-feira, 29 de novembro.

Cada um vai arrecadar 171 mil euros, mas sobre este valor ainda terá de descontar os impostos.

Ninguém acertou no primeiro prémio. No sorteio da próxima terça-feira vai estar em jogo um "jackpot" de 26 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 29 de novembro, é composta pelos números 8 - 17 - 18 - 29 - 43 e pelas estrelas 5 e 9.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.



Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.