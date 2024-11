Francisca Carneiro Fernandes não compreende afastamento do CCB

“Fui apanhada de surpresa, mas reajo com serenidade. É algo que poderia acontecer. Terminaria amanhã o meu primeiro ano de mandato e nos termos do Estatuto do Gestor Público, a tutela pode exonerar por mera conveniência sem necessidade de invocar motivo. Aconteceu hoje, só soube hoje”, afirma Francisca Carneiro Fernandes.

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, decidiu substituir a atual presidente do conselho de administração da Fundação Centro Cultural de Belém ( CCB ) pelo historiador Nuno Vassallo e Silva. Em entrevista à Renascença , Francisca Carneiro Fernandes, que ia completar um ano no cargo, mostra-se surpreendida.

Em declarações à Renascença, Francisca Carneiro Fernandes não compreende o afastamento do CCB, em vésperas de completar um ano no cargo, até porque acha que o trabalho desenvolvido ia dar frutos.

“Pessoalmente, tenho pena porque estava a ser um ano muito desafiante, estava a gostar de trabalhar aqui, estava muito alinhada com as duas novas diretoras artísticas e com os trabalhadores, e estava a gostar muito do trabalho que estava a fazer e achava que ele poderia dar um excelente resultado”, declarou.

A exoneração acontece em vésperas de completar um ano em funções. Francisca Carneiro Fernandes estava no cargo desde 1 de dezembro de 2023.



Como foi afastada antes de completar um ano no cargo, Francisco Carneiro Fernandes não terá direito a receber qualquer indemnização.

O próximo presidente do conselho de administração da Fundação CCB, o historiador Nuno Vassallo e Silva, era até agora diretor da delegação da Gulbenkian em Paris.