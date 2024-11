As casas de fado e José Mário Branco foram as duas escolas de Camané

Foi um desafio do festival Belém Soundcheck. Em março, Camané subiu ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém para um concerto em que interpretou um repertório totalmente dedicado a José Mário Branco. A noite, sem que Camané o esperasse, ficou registada e o disco sai esta sexta-feira.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença, o fadista fala da ligação que teve ao longo de mais de 20 anos com o músico. Não falavam de politica, revela. Camané considera que José Mário Branco é o “autor” da sua sonoridade.

No disco, além das canções interpretadas ao vivo, estão também as gravações de algumas sessões de estúdio em que José Mário Branco partilha os seus ensinamentos com Camané. A responsável de os dois se terem cruzado é a letrista Manuela de Freitas, mas Aldina Duarte também deu uma ajuda.

“Camané ao Vivo no CCB - Homenagem a José Mário Branco” é um disco que nasceu de um concerto especial?

No fundo, isto foi uma homenagem aos temas que o Zé Mário, ao longo do tempo em que trabalhámos juntos, fez para mim. Esses temas são o grosso do concerto. Existem alguns temas que fazem parte do reportório do Zé Mário, que eu gostei muito de os cantar, como o "Inquietação", os "Imigrantes da Quarta Dimensão" e também outros temas. Mas o grosso do concerto são realmente os temas que ele fez para mim, porque trabalhámos juntos durante 20 e tal anos.

Não era suposto ser um disco. Foi um concerto no CCB, de homenagem ao Zé Mário, mas, mais tarde, soube que tinha sido gravado e sai agora em disco.

Como é que a vossa relação começou, ainda se lembra?

Bem, a Manuela de Freitas, que era a mulher do Zé Mário, com quem vivia há muitos anos, ia-me ouvir cantar ao Faia de vez em quando, à noite.

E mais tarde a Aldina Duarte organizou umas noites de fado no Teatro da Comuna, em que o Zé Mário também ia ouvir-me. E, aos poucos, começámos a falar sobre fado. O Zé Mário já se tinha rendido ao fado e gostava imenso.

Ele já tinha produzido um ou dois discos do Carlos do Carmo. E comecei a falar com ele e, mais tarde, até lhe pedi se ele queria produzir um disco meu. E isto começou a partir de 1993.