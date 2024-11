Serralves tira do depósito coleção privada de Mário Teixeira da Silva

Mário Teixeira da Silva era um promotor de várias exposições no espaço do Porto, da Módulo - Centro Difusor de Arte que inaugurou em 1975, e onde muitas vezes acabava por adquirir obras dos artistas que expunha.

Na nova Ala Siza Vieira, estão trabalhos de 116 artistas portugueses e estrangeiros desta Coleção de Mário Teixeira Silva. A última vez que este espólio foi mostrado foi em 2022, no Museu do Chiado em Lisboa, mas Marta Moreira de Almeida explica que esta exposição de Serralves é diferente, mais que não seja, porque foi organizada já sem a colaboração do colecionador.

Mário Teixeira da Silva foi um colecionador, mas também um galerista. Os seus dois “perfis interligavam-se muito bem”, diz à Renascença, Marta Moreira de Almeida, a curadora da exposição “Canção Contemporânea” que abre ao publico, quinta-feira, no Museu de Serralves, no Porto.

Em Serralves, Marta Moreira de Almeida escolheu para abrir a exposição uma pintura de Paula Rego, com cerca de três metros de altura, da série "As Viviane Girls no fim do mundo" (1984), e a escultura "Chantier II" (“Estaleiro II”, 1992) , do artista belga Wim Delvoye.