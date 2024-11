Guimarães eleita Capital Verde Europeia 2026

A cidade de Guimarães foi eleita Capital Verde Europeia 2026. O anúncio foi feito esta quarta-feira em Valência, atual detentora da distinção.

A cidade portuguesa venceu, assim, as candidaturas de Heilbronn (na Alemanha) e Klagenfurt (na Áustria), depois de, no ano passado, já ter ficado no top 3 final. Aliás, a cidade já concorre desde 2017, altura em que apresentou a sua primeira candidatura e alcançou o quinto lugar.

O prémio tem um apoio financeiro de 600 mil euros.

É a segunda cidade portuguesa a alcançar este feito, depois de Lisboa ter conseguido obter o mesmo título, em 2020.

Além de Guimarães, também Águeda foi distinguida, desta feita com o prémio Folha Verde Europeia 2026, uma distinção destinada a cidades mais pequenas e que Águeda vai repartir com Vaasa, na Finlândia. Ao ostentar este título, a cidade vai receber, por sua vez, 200 mil euros.

As candidaturas foram avaliadas por sete especialistas independentes e, segundo o comunicado oficial, o painel responsável destacou Guimarães "pelo seu desempenho excecional em sete parâmetros ambientais": qualidade do ar, ruído, água, biodiversidade, áreas verdes e uso do solo, resíduos e economia circular, alterações climáticas, tanto na mitigação como na adaptação. O grupo reconheceu, assim, "o compromisso contínuo do município com a sustentabilidade ambiental", é dito.

O prémio Capital Verde Europeia é atribuído anualmente a cidades com mais de cem mil habitantes "que se distingam em matérias de sustentabilidade ambiental, social e económica".

[Notícia atualizada às 15h12 de 27 de novembro de 2024 para acrescentar mais detalhes]