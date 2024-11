Dançar para sarar as feridas. Quem são os vencedores do Prémio Salavisa?

São ambos jovens, mas têm a memória marcada pelo passado de dois países africanos, um em atual convulsão social, outro marcado pela ferida de um genocídio. A ruandesa Dorothée Munyaneza e o moçambicano Ídio Chichava são os vencedores da primeira edição do “Salavisa European Dance Award”. Os seus nomes foram escolhidos entre cinco finalistas do prémio criado pela Fundação Calouste Gulbenkian, em colaboração com seis instituições europeias.

Os dois artistas foram selecionados por três especialistas independentes: Mette Ingvartsen, Nayse López e Fu Kuen Tang. Agora vão dividir um prémio no valor de 150 mil euros

Além do valor pecuniário, os dois bailarinos terão a oportunidade de mostrar o seu trabalho artístico nos palcos das instituições culturais parceiras, o ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival (Áustria), KVS (Bélgica), Dansehallerne (Dinamarca), Maison de la Danse/Biennale de la Danse (França), Joint Adventures (Alemanha), e Sadler’s Wells (Reino Unido).

Na cerimónia de atribuição do prémio, esta quarta-feira, na Gulbenkian, em Lisboa, o júri referiu que Dorothée Munyaneza e Ídio Chichava destacam-se “pelas suas abordagens artísticas particularmente bem-sucedidas nos seus trabalhos recentes, bem como pela profunda ligação que mantêm com os seus contextos artísticos, comunidades e colaboradores”.

Segundo o júri, as obras destes artistas “estão enraizadas não apenas em interesses artísticos pessoais, mas também numa compreensão complexa do mundo que os rodeia e do papel crucial que a dança pode desempenhar em discussões sociais mais amplas”.