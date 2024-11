Cerca de 62% dos "influencers" não verificam conteúdo antes de partilhar

Cerca de 62% dos criadores de conteúdos digitais não verificam sistematicamente a informação antes de a partilharem com o seu público, segundo um estudo divulgado pela Unesco que se centra nas práticas, desafios e deontologia dos influenciadores.

"A ausência de uma avaliação crítica rigorosa sublinha a necessidade urgente de reforçar as competências dos criadores para a literacia dos media e de informação, o que inclui a identificação e utilização de fontes fiáveis", destacam os autores do relatório, elaborado com a universidade norte-americana Bowling Green State e intitulado "Behind the screens" ["Atrás dos ecrãs", em português].

Para elaborar este relatório, foram analisadas as ações de 500 criadores de conteúdos de 45 países e 8 regiões linguísticas diferentes através de um inquérito realizado entre agosto e setembro de 2024.

Estes dados foram depois completados com vinte entrevistas mais detalhadas, noticiou na terça-feira a agência Efe.

A maioria tem menos de 35 anos e têm contas com entre mil e dez mil seguidores nas redes, que é o limite para ser considerado um "nanoinfluencer", uma categoria que representa 68% do setor.

A grande maioria (62% dos inquiridos) admitiu "não verificar a veracidade" da informação de forma sistemática e rigorosa "antes de a partilhar com os seus públicos", apesar da sua importância como principal fonte de análise e a atualidade para os seus seguidores estar a crescer exponencialmente.

Entre os fatores que utilizam para medir a credibilidade das mensagens, 41,6% confiam no conteúdo com base no número de "gostos" ou reproduções. Cerca de um terço (33,5%) publicam mensagens provenientes de uma fonte ou criador em quem confiam, sem verificação extra.

A reputação na área de quem publica é o terceiro fator mais referido (19,4%) e a documentação e evidência utilizadas para suportar a informação é apenas o quarto (17%).

Relativamente às motivações dos "influencers", partilhar o seu conhecimento com outras pessoas é a principal razão da sua atividade (26%), à frente de ganhar dinheiro (23,8%), entreter (23,4%) ou expressar as suas opiniões e emoções (13,8%).

O estudo centrou-se também no desconhecimento da regulamentação sobre o direito à informação e à liberdade de expressão, uma vez que "a maioria dos criadores de conteúdos digitais (59%) inquiridos desconhecia ou apenas tinha ouvido falar de quadros regulamentares e normas internacionais relativos à comunicação digital".

Os influenciadores têm também desafios importantes, como enfrentar o discurso de ódio - do qual 32% dos inquiridos se declararam vítimas - e dilemas éticos sobre temas diversos como os direitos de autor, os conteúdos patrocinados ou o abuso do sensacionalismo para favorecer a sua visibilidade, uma vez que a sua a atividade profissional depende dos algoritmos das plataformas.

A grande conclusão do estudo é que existe uma necessidade premente de formação e apoio aos criadores de conteúdos digitais, uma vez que a maioria não pertence a associações profissionais e carece de orientação.

"Os criadores de conteúdos digitais alcançaram uma posição importante no ecossistema da informação, envolvendo milhões de pessoas com notícias culturais, sociais ou políticas. Mas muitos enfrentam a desinformação e o discurso de ódio online e apelam a mais formação", referiu a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, citada no comunicado.

Como parte do mandato para a literacia mediática e informacional, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) lançou o primeiro curso global para formar estes novos comunicadores, juntamente com o Centro Knight.