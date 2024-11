Buba Espinho. “O Cante Alentejano são vários corações a bater ao mesmo tempo”

No dia em que se assinalam os 10 anos do reconhecimento do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, Buba Espinho lançou um vídeo comemorativo com uma interpretação especial da moda "É tão Grande o Alentejo".

“Sempre sonhei com este momento de me rodear dos meus amigos, da minha família, dos grupos corais que tenho e sempre tive como referência”, conta Buba à Renascença. A música foi escolhida por ser uma moda que é muito especial para o cantor e por considerar que esta é um verdadeiro hino do Cante Alentejano.

O vídeo, foi gravado ao vivo e sem cortes, contou com 150 participantes de várias idades que representam o passado, o presente e o futuro do Cante Alentejano. Futuro esse, que segundo o cantor está mais do que assegurado, havendo neste momento “milhares de crianças a aprender Cante Alentejano nas escolas”.