Martim Sousa Tavares vai “desenhar um fato musical” para a igreja de São Roque

O maestro Martim Sousa Tavares promete “um concerto feito à medida”. Será assim a estreia da Orquestra Sem Fronteiras que dirige, na 36ª edição da Temporada de Música em São Roque.

O festival organizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa decorre até dia 1 de dezembro e vai ter lugar em espaços como as Igrejas de São Roque e a de São Pedro de Alcântara, a Sala de Extrações, a Brotéria e a Casa Ásia.

É para São Roque que está previsto o concerto da Orquestra Sem Fronteiras, dia 28 de novembro, às 19h30. O maestro Martim Sousa Tavares conta ao Ensaio Geral, da Renascença que este espetáculo é como se fossem “um alfaiate a desenhar um fato musical para aquele espaço da Igreja de São Roque”.

O “chiaroscuro” é o tema do concerto, indica o maestro que explica que apenas tocarão dois compositores. “Vamos fazer um concerto de música barroca dedicada ao tema do chiaroscuro, portanto, a estes contrastes muito intensos, muito característicos da pintura barroca, entre a luz e a escuridão. Temos um programa em que Vivaldi vai representar a escuridão, e Bach vai representar a luz”.

Antes do concerto, no mesmo dia, na Brotéria, às 16h00, Martim Sousa Tavares irá apresentar mais uma edição de “Ouvidos para a Música”, uma iniciativa em que pretende tornar a linguagem da música mais acessível a todos os tipos de público.

Sousa Tavares indica: “É mais um braço do trabalho que faço, em diferentes meios, e para diferentes tipos de público, da minha tentativa de aproximar as pessoas e estes repertórios”.

De acordo com o maestro, “o público leigo, ou um público interessado, alguém que simplesmente gosta de ouvir falar ou tem curiosidade sobre este ou aquele tema, encontra nesta iniciativa, portas abertas para uma compreensão mais enriquecida e mais iluminada de alguns destes temas”, indica.

A Temporada de Música de São Roque começa esta quarta-feira, às 16h30 com a apresentação de trios e quartetos das Classes de Música de Câmara da Escola Profissional da Metropolitana. Mais tarde, pelas 19h30 a igreja de São Roque recebe a Metropolitana para um concerto com direção de Fernando Miguel Jaloto.

No dia 29 será a vez do Coro do Teatro Nacional de São Carlos interpretar “Madrigais Camonianos”, depois dia 30 destaque para o Teatro de Sombras na Casa Ásia, pelas 15h00 e o concerto da Orquestra Sinfónica Juvenil às 19h30 em São Roque.

Dia 1 de dezembro haverá uma leitura encenada de Filodemo com o Teatro Nacional D.Maria II. O encerramento está a cargo do Coro ECCE às 21h00 com o piano de Filipe Raposo e direção musical de Paulo Lourenço.