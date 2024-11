Grande e peluda. Nova espécie de tarântula encontrada em Cuba

Um grupo de cientistas descobriu uma espécie única de tarântula na Parque Nacional de Viñales, em Cuba.

Num artigo publicado no Journal of Natural History, o espécime é descrito “como o maior representante conhecido de Trichopelma”, um género de tarântulas existente no Caribe e na América do Sul.

Apesar de medir apenas 2,54 centímetros, os cientistas chamaram-lhe Trichopelma grande, devido à robustez do aracnídeo, descrito ainda como “o único com pernas tão peludas”.

A investigação foi conduzida por David Ortiz, da Universidade de Masaryk, da República Checa, em parceria com Elier Fonseca, da sociedade Zoológica de Cuba.

Embora um primeiro exemplar desta tarântula já tivesse sido encontrado, em 2008, só agora foi possível confirmar que se tratava, de facto, de uma nova espécie.

Segundo a agência EFE, os cientistas encontraram quatro exemplares de Trichopelma masculinas e jovens a pouca distância entre si. Foram localizados no solo, em tocas, o que indica tratar-se de uma espécie não arbórea.