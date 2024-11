Soprano Carla Caramujo vai dirigir Festival de Ópera de Óbidos

Será um “desafio”. É desta forma que a soprano portuguesa Carla Caramujo aceitou suceder ao programador André Cunha Leal na direção artística do Festival de Ópera de Óbidos. A cantora lírica assume que “será a primeira vez” que terá que “compatibilizar uma outra atividade com a carreira de performance”.

“Aceito este desafio com entusiasmo, mas também enorme sentido de responsabilidade”, afirma Carla Caramujo que confessa ter usado “muita ponderação” na decisão.

“Diplomada pela Guildhall School of Music and Drama e pelo Royal Conservatoire of Scotland, a cantora já venceu inúmeros prémios, entre os quais o Concurso Nacional de Canto Luísa Todi (Portugal), o Musikförderpreis der Hans-Sachs-Loge (Alemanha) e o Dewar Award (Reino Unido)”, indica o comunicado enviado pela Academia de Música de Alcobaça.

Segundo as palavras da soprano que tem trabalhado com maestros e encenadores consagrados do mundo da ópera, aceitar esta direção artística é também uma função que abraça com “espírito de missão”.

“Um fator muito importante para tomar esta decisão, foi, sem dúvida, o estímulo de integrar uma equipa de grandes profissionais e valores irrepreensíveis”, afirma. Na opinião de Carla Caramujo, o Festival de Ópera de Óbidos “tem um potencial de grande beleza pelo seu enquadramento na vila histórica”, mas isso representa também “um grande desafio”.

“Trabalharei no sentido de construir um festival com linhas programáticas de grande qualidade, pensadas muito especificamente para os espaços de Óbidos e sua comunidade, mas sempre com um olhar internacional, com o objetivo maior de colocar o Festival lado a lado com os seus congéneres europeus”, refere Caramujo.

Para a edição de 2025 que regressará em setembro, estão já programadas algumas celebrações, indica o comunicado, nomeadamente “a comemoração dos 150 anos do nascimento de Maurice Ravel (1875-1937), dos 150 anos do falecimento de Georges Bizet (1838-1875) e dos 500 anos do falecimento de Vasco da Gama (1469-1524)”.

Organizado pela ABA – Banda de Alcobaça Associação de Artes, em parceria com a autarquia de Óbidos e o apoio da Direção Geral das Artes, o festival tem, na opinião da nova diretora “o potencial para se tornar num festival de intercâmbio criativo entre artistas nacionais e internacionais” e “um motor de estímulo e desenvolvimento da lírica nacional”.

José Rafael Rodrigues, vice-presidente da ABA e coordenador do Festival de Ópera de Óbidos, Carla Caramujo irá abrir “um renovado e auspicioso ciclo para o festival”. Já o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel, refere que a escolha de um “nome consagrado” como o da soprano reflete “um reforço na aposta estratégica” que a autarquia tem vindo a fazer no evento nos últimos anos.