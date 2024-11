"Óscares do Turismo". Parques de Sintra distinguida pela 12.ª vez consecutiva

A Parques de Sintra-Monte da Lua foi distinguida nos World Travel Awards na categoria de "Melhor Empresa do Mundo em Conservação", pelo 12.º ano consecutivo, desde 2013, anunciou este domingo a sociedade que gere os monumentos e parques sintrenses.

A empresa, que recebeu no Funchal, na ilha da Madeira, mais um "World"s Leading Conservation Company" vê, assim, "a excelência do seu trabalho novamente aclamada a nível internacional com este prestigiado troféu", lê-se num comunicado da sociedade de capitais públicos.

Os World Travel Awards, criados em 1993, são considerados internacionalmente os "Óscares do turismo" e "reconhecidos globalmente como selo de qualidade, pelo que constituem uma das distinções mais prestigiantes para as empresas do ramo", nas diversas categorias, eleitas "através de votação "online" pelos profissionais da área e pelo público em geral", salienta-se na nota enviada à Lusa.

A presidente do conselho de administração da Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), que recebeu o prémio na gala, considerou que continuar a vencer os World Travel Awards como "Melhor Empresa do Mundo em Conservação" após 12 anos consecutivos "só é possível num projeto bem-sucedido, onde conhecimento e profissionalismo, numa área de grande sensibilidade cultural, são uma alavanca para fazer melhor no projeto seguinte".