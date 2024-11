"A liberdade como ponto de partida e de chegada". Fado Inverso lança álbum de estreia

"A segunda prende-se com o nosso percurso. É um espaço onde acabamos por trabalhar muitas vezes e estamos ligados à avenida em si. Achamos que este jogo de palavras tem tudo a ver com esta fase que é o culminar de um grande de trabalho em conjunto”, sublinha.

Este projeto musical tem-se dedicado, nos últimos anos, à exploração do universo fadista e, depois da gravação em estúdio, surge agora o novo trabalho à luz do dia, com um nome que não foi escolhido ao acaso.

“São alguns poemas que compilei ao longos de vários anos. O João escolheu aqueles que faziam mais sentido e acabou por compor a música que serviu de suporte a estas palavras. Gostei muito do trabalho do João que acabou por ser também uma espécie de retiro, por parte dele, para mergulhar nas palavras e trazer a sua musicalidade desta forma, o que foi para mim surpreendente. Traz não só uma leveza, mas também uma elegância nos arranjos”, aponta à Renascença .

João David Almeida dedicou-se à formação na guitarra-jazz e no canto lírico, mas garante que os trabalhos que já realizou em jazz “têm fado dentro”. Assegura que essa é “uma paixão antiga” e lembra que os grandes fadistas também arriscaram novas linguagens musicais.

“É curioso observar que, mesmo as referências mais antigas, que habituámos a respeitar como fazendo parte da história do fado, são elas próprias pessoas que tiveram ao longo da sua vida gestos de uma grande curiosidade face a outros géneros musicais. Elas próprias souberam transpor as suas próprias fronteiras. Acho isso bastante fascinante para a época. É muito interessante aprofundar essas experiências que foram feitas no passado e aprender com elas de uma forma tão livre quanto possível e descobrindo outros voos”, refere.

Ana Roque adianta que o duo já está a pensar num novo trabalho discográfico.

“Estamos sempre em processo. Agora ainda estamos a degustar esta chegada, mas temos tanto trabalho já feito que sim, podemos pensar no próximo passo. Já temos algum repertório”, faz saber ainda, perspetivando a fase seguinte do projeto.

Este disco de estreia conta também com as participações dos músicos Paulo Ferreira (guitarra portuguesa), Susana Castro Santos (violoncelo) e Miguel Menezes (contrabaixo).

“Avenida da Liberdade” está disponível na versão em CD e também pode ser escutado nas plataformas: