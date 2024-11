Realizador português José Barahona morreu aos 55 anos

O realizador e produtor português José Barahona, que em outubro estreou o filme "Sobreviventes", morreu este sábado em Lisboa aos 55 anos, disse à agência Lusa o produtor Fernando Vendrell.

José Barahona morreu em casa, em Lisboa, em consequência de doença prolongada, referiu a mesma fonte.

O realizador tinha estreado em outubro passado o filme de ficção "Sobreviventes", que coescreveu com José Eduardo Agualusa e no qual abordava a questão do colonialismo e escravatura.

Nascido em Lisboa em 1969, José Barahona formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema e completou estudos nos Estados Unidos e em Cuba, escreveu argumentos, foi técnico de som, produziu e realizou a partir dos anos 1990.

Trabalhou com Margarida Cardoso, Rita Azevedo Gomes, Sérgio Tréffaut, Rosa Coutinho Cabral ou Fernando Vendrell, e assinou os primeiros filmes no registo de documentário, com uma curta-metragem sobre o compositor Vianna da Mota (de quem era bisneto) e com o filme "Anos de Guerra - Guiné 1963-1974" (2000).