Descobertos canais com 4.000 anos usados para pescar pelos antecessores dos Maias

Muito antes de os antigos Maias construírem templos, os seus antecessores já estavam a alterar a paisagem na América Central, criando uma rede de canais utilizados para a pesca no que é hoje o Belize.

Utilizando drones e imagens da plataforma Google Earth, os arqueólogos descobriram uma rede de canais de terra com 4.000 anos no que é hoje o Belize.

As descobertas foram publicadas sexta-feira na Science Advances, noticiou a agência Associated Press (AP).

"As imagens aéreas foram cruciais para identificar este padrão realmente distinto de canais lineares em ziguezague" que se estendem por vários quilómetros através de zonas húmidas, referiu a coautora do estudo, Eleanor Harrison-Buck, da Universidade de New Hampshire.