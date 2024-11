Programação do Teatro D. Maria vai de Bragança a Faro em 2025

Em circulação pelo país também estará "Auto das Anfitriãs" , de Luís de Camões, na leitura de Pedro Baptista e Inês Vaz, depois da estreia, em março, nos Jardins do Bombarda, em Lisboa. Ao longo do ano, a peça irá a localidades como Vale de Cambra, Fafe, Gouveia, Mirandela, Pombal, Paredes de Coura, Celorico da Beira, Miranda do Corvo, Sines, Lagoa, Beja e Santarém.

Quanto ao Panos, "projeto onde se lê, faz e apresenta teatro de e para jovens, dos 12 aos 19 anos", irá decorrer em Coimbra, no Convento São Francisco.

No âmbito dos 500 anos de Camões, o TNDM levará ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, no dia 3 de maio, a leitura integral de "Os Lusíadas como nunca os ouviu", pelo ator António Fonseca. A obra será dita "verso a verso, estrofe a estrofe, canto a canto, explicitando as reverberações" que palavras e pensamento "do autor renascentista provocam no aqui e agora".

Em Lisboa, a programação centrar-se-á no Teatro Variedades, no Parque Mayer, e nos Jardins do Bombarda, o antigo hospital. Como o diretor artístico do TNDM disse hoje em entrevista à Lusa, o Variedades acolherá "produções de média/grande escala", como aconteceria na Sala Garrett, enquanto a Sala Valentim de Barros, nos Jardins do Bombarda, se aproxima do que seria levado a cena na Sala Estúdio, e que "muitas vezes aponta" para "um caminho mais experimental".

O Variedades, entre fevereiro e outubro, receberá assim a estreia de "Reparations Baby!", de Marco Mendonça, sobre reparações pelos crimes do colonialismo, peça que também será apesentada em Barcelos e Ílhavo; "As mulheres que celebram as Tesmofórias", de Odete a partir de Aristófanes (uma estreia no âmbito do projeto Stages - Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift); "O Nariz de Cleópatra, pois claro!", de Cristina Carvalhal, a partir de texto de Augusto Abelaira; e "Homens Hediondos", a partir de David Foster Wallace, por Patrícia Portela e Nuno Cardoso, numa produção do Teatro Nacional São João.

A Sala Estúdio Valentim de Barros abrirá em maio com "As Castro", de Raquel Castro, seguindo-se, em junho, "King Size", que parte da teoria de performatividade de género de Judith Butler, e "Corre, bebé!", projeto de Ary Zara e Gaya de Medeiros, vencedor da 7.ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, uma reflexão sobre conflitos de parentalidade, centrada num casal de pessoas trans.

O palco experimental da programação do TNDM em 2025 acolherá ainda o novo espectáculo do Teatro Praga, "Audição", com que a companhia celebra os seus 30 anos em julho (no seu lugar de origem); "Luta Armada", criação do Hotel Europa de André Amálio e Tereza Havlícková, em setembro; "As Secretárias", do coletivo feminista norte-americano The Five Lesbian Brothers, com encenação de Maria Inês Marques, e "Itinerário: Geologia de um regresso a casa" (título provisório), de Rogério Nuno Costa, ambos em outubro. Em dezembro será a vez de "Rito de transição", com texto e direção de Ritó Natálio, também no âmbito do Stages.

A programação do TNDM acolherá ainda espetáculos do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas e do Alkantara Festival, ações da BoCA - Bienal de Artes Contemporâneas, e estreará um espetáculo a criar no âmbito do projeto internacional de formação teatral avançada École des Maîtres.

O edifício sede do TNDM, no Rossio, em Lisboa, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência, deverá reabrir no primeiro trimestre de 2026.

A programação integral para 2025 pode ser consultada a partir de hoje no "site" do Teatro Nacional D. Maria II.