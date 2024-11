Pode a IA ajudar na criação de música "sem substituir o artista" e torná-la mais rentável?

Vencedora de dois Grammys, Imogen Heap é uma artista e produtora, conhecida por unir arte e inovação tecnológica. Em 2010, chamou à atenção quando criou as luvas Mi.Mu, que permitem manipular a música através de gestos com as mãos.

Na prática, um artista empresta a sua voz e outros podem usá-la para criar mais composições a partir do registo original, sendo possível fazê-lo de forma a pagar aos artistas desde o início. Ao registar cada composição nova em "blockchain", é como se ficasse marcada com um carimbo de data, hora e autor à medida que novas músicas são criadas.

Na Web Summit Lisboa deste ano, apresentou o StyleFilter — uma plataforma que criou em conjunto com a CEO da Jen, que gera música com IA — para criar uma ferramenta que coloca em primeiro lugar os direitos e a remuneração justa dos artistas.

“Quanto custa fazer um artista hoje?” A questão foi o ponto de partida que impulsionou Mia Bastos, fundadora e CEO da Aurora Music, uma plataforma imersiva que reúne várias Inteligências Artificiais (IA) do mercado da música para ajudar o artista no processo de criação.

Assim que entra na plataforma, o utilizador é transportado para um estúdio virtual, a que pode aceder com óculos de realidade virtual. Depois de personalizar o estúdio ao seu gosto, o utilizador pode, com ajuda de IA, criar a letra, construir o "beat", fazer a mixagem e masterização. Com a música concluída, a plataforma trata também da distribuição.

O processo começa com uma frase. Mia Bastos exemplifica: O utilizador pode dizer algo como “quero uma guitarra country com 130 bpms” e depois escolher o nível de complexidade e de improvisação que a IA vai ter.

"Sem querer substituir o artista", a criadora explica que toda a criação é um processo colaborativo. "Se colocar lá 'inputs' muito óbvios, o resultado vai ser óbvio, mas se houver a preocupação de contar uma história interessante para a IA, ela vai-te ajudar a conseguir rimas mais rápido, métrica mais rápido".

IA como assistente para o artista “alcançar a visão criativa”

Eddie Hsu também criou uma plataforma de música que tira partido da tecnologia. Com 50 milhões de utilizadores em todo o mundo, a Music.ai é uma aplicação para praticar e criar música com recurso à Inteligência Artificial.

Para o criador, a ideia é que a plataforma seja interpretada como uma ferramenta de assistência para o artista “alcançar a visão criativa”.

Eddie Hsu esteve na WebSummit para responder ao que “soa a Inteligência Artificial”. O responsável pela Music.ai explicou que, na prática, a IA generativa transforma o “primeiro rascunho” de uma música numa versão “melhorada”. Sendo o primeiro rascunho uma faixa com voz e guitarra, é possível em colaboração com a IA gerar mais faixas — adicionar uma bateria, uma linha de baixo, guitarras, piano e até alterar o timbre da voz base.

Mas não é só para os criadores que a IA está a trazer grandes mudanças na relação com o áudio: a nova era da computação vai está a permitir a criação de novas experiências aos programadores. Hsu antecipa um futuro próximo em que será possível, por exemplo, ouvir música e ter a possibilidade de silenciar as vozes ou ver um filme e aumentar os efeitos sonoros. Atualmente, nos dispositivos apenas existe a possibilidade de aumentar e diminuir o som. Eddie Hsu acredita que, em 2025, vai ser possível controlar qualquer áudio, em tempo real, utilizando IA.

“Espero que consigam imaginar que, da próxima vez que estiverem a segurar no vosso computador, telemóvel, ou talvez quando estiverem numa viagem com a vossa família, no vosso carro a ouvir rádio, podem, com o premir de um botão, dizer: 'Vamos fazer karaoke. Silenciar as vozes e deixar apenas os instrumentais da música.’”