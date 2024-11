​Kendrick Lamar surpreende fãs com novo álbum

O rapper norte-americano Kendrick Lamar surpreendeu esta sexta-feira os seus fãs com o lançamento de um álbum com 12 novas músicas.



"GNX" é o sexto disco de estúdio do músico californiano e chegou às plataformas de streaming sem alarido.

O lançamento surpresa desta sexta-feira é o primeiro álbum de Kendrick Lamar desde o sucesso de vendas "Mr. Morale & the Big Steppers", de 2022.

O rapper, que já atuou várias vezes em Portugal, volta a editar nova música após o diferendo com o músico canadiano Drake, que levou a uma troca de “farpas” musicais.

Além da música nova, Kendrick Lamar é o artista convidado para atuar durante o espetáculo no intervalo do "Superbowl", a final da liga profissional de futebol americano, marcada para fevereiro do próximo ano.



Lista de temas de "GNX":

1. "Wacced Out Murals"

2. "Squabble Up"

3. "Luther"

4. "Man at the Garden"

5. "Hey Now"

6. "Reincarnated"

7. "TV Off"

8. "Dodger Blue"

9. "Peekaboo"

10. "Heart Pt. 6"

11. "GNX"

12. "Gloria"