Jornalista da Renascença vence bolsa de jornalismo em Saúde

O jornalista Fábio Monteiro, da Renascença, é um dos vencedores das Bolsas de Jornalismo em Saúde 2024. O projeto sobre o adiamento da maternidade pelas mulheres portuguesas foi o vencedor na categoria rádio.

Fábio Monteiro foi um dos vencedores das bolsas de jornalismo em Saúde, com a proposta de tema "Maternidades adiadas: como as portuguesas estão a criopreservar o futuro". A proposta foi escolhida pelo "interesse, oportunidade e originalidade".

Na categoria imprensa, o vencedor foi Tiago Ramalho, do jornal "Público", com o tema "Quem vence as narrativas sobre a saúde no TikTok?". Na categoria digital, o projeto vencedor foi "Uma segunda data de nascimento: a vida depois do diagnóstico de endometriose", da jornalista Daniela Costa Teixeira, da "CNN Portugal".

Na categoria televisão, venceu a proposta "Prescrição Social", da jornalista da "SIC" Ana Peneda Moreira.

Cada um dos projetos recebeu uma bolsa de 2.500 euros. 28 projetos concorreram às bolsas, e foram analisados por um júri composto por representantes do Sindicato dos Jornalistas, do Clube dos Jornalistas, do CENJOR, da Roche e ainda pela diretora-geral de Saúde, Rita Sá Machado.