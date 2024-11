Série sobre Tony Carreira estreia a 7 de dezembro

O percurso do cantor Tony Carreira, desde a infância em Pampilhosa da Serra à consagração enquanto artista, passando pelos anos em que esteve emigrado em França, deu origem a uma minissérie televisiva que se estreia em 7 de dezembro.

Ao longo de quatro episódios, "Tony" "acompanha o percurso do artista desde a sua infância em Armadouro [no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra], onde lutou contra a fome e a pobreza, passando pelos anos de emigração em França, o início da sua carreira e a luta pelo sucesso, até à consagração como um dos maiores cantores românticos portugueses", de acordo com a produtora e plataforma de streaming Prime Video e o canal de televisão TVI, que irão exibir a série.

A data de estreia, 7 de dezembro, foi revelada esta quinta-feira juntamente com o "trailer" desta minissérie biográfica ficcional de pendor musical, "com uma construção que combina a espetacularidade dos grandes concertos de Tony Carreira com o seu passado".

"Duas linhas temporais que nos ajudam a construir e a desvendar as vidas e os arcos das suas personagens. Duas linhas narrativas que se complementam numa viagem de superação da vida", lê-se no texto de apresentação da série.

O papel de protagonista foi entregue a três atores, que irão interpretar o papel de Tony Carreira em várias fases diferentes da vida: Gabriel Conde, entre os 6 e os 10 anos, Duarte Estrela, entre os 13 e os 18 anos, e Carlos Félix entre os 23 e os 30 anos.