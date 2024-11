Prémios de Ciberjonalismo. Renascença vence "Excelência Geral" na votação do público

A Renascença venceu, esta quinta-feira, a votação do público em duas categorias da 17ª edição dos Prémios de Ciberjornalismo, do Observatório de Ciberjornalismo (Obciber) da Universidade do Porto. A Renascença foi nomeada para três categorias.

A Renascença venceu a votação do público na categoria de "Excelência Geral em Ciberjornalismo", que não estava sujeita a candidaturas e cujos nomeados eram uma escolha do júri. A votação do júri foi para o jornal "Público".



A reportagem “As 24 horas do 25 de Abril - Da Pontinha ao Largo do Carmo”, dos jornalistas Salomé Esteves, Pedro Leal e Sérgio Costa foi a mais votada pelo público na categoria de “Infografia Digital”. Nessa categoria, o vencedor da votação júri foi o trabalho "A bomba-relógio da abstenção", pelo "Divergente".



A Renascença foi ainda nomeada para a categoria de "Última Hora", com a cobertura da noite das eleições legislativas de 2024. A vencedora da categoria foi a "RTP", tanto na votação do júri como na do público.