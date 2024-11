João Tordo deixou que um acidente pessoal trocasse as voltas ao livro

Eu queria usar esta experiência de confronto com qualquer coisa que é assustadora. Uma pessoa que está no cimo de uma montanha coberta de neve, sozinha, e o desconhecido é sempre uma experiência do poder da natureza contra nós.

Acho que foram as duas coisas. Os leitores têm muito interesse por esta personagem. Graças a Deus, tem sido uma personagem muito querida entre os leitores. E, portanto, as pessoas perguntavam constantemente quando é que ia sair mais um livro.

E houve uma necessidade de ajuste com o passado da história de Pilar Benamor?

Sim, era muito interessante para mim olhar para o passado da Pilar com mais acutilância. No “Águas Passadas” sabemos que o pai dela morreu durante o cumprimento do serviço, mas não temos muitos pormenores e era importante para mim perceber de onde é que vem esta rapariga.

Porque é que ela é como é? O que é que a levou a estes estados de, por vezes, paralisia emocional, noutros de intensidade sexual e quase desgoverno? Como é que uma pessoa destas, com estas características, pode ainda ser uma agente da lei e da justiça?

Para mim era muito interessante observar o passado dela para poder melhor, agora, doravante, compreender, ou ter um futuro mais sólido.

Quem é o Flores Baltazar? É um compositor que vive um certo “impulso destrutivo”, como escreve no livro?

Ele é uma espécie de alter ego meu, embora eu não tenha tantas características destrutivas como o Flores Baltazar.

É um homem muito inconformado com a realidade, que tem características muito particulares. É alguém que embirra com as coisas e que tem pequenos bichos que estão constantemente a atormentar. Os vizinhos, os outros, a mulher, enfim...

Qualquer ruído?

Sim, qualquer ruído, porque ele sofre de misofonia. E o contraponto ao Flores Baltazar é o seu filho, o Dylan, que é um menino extremamente sensível, extremamente empático e que tem um ouvido absoluto.

Sendo que o pai é compositor, essas coisas podem acontecer, mas com mais facilidade. E eu queria que o Flores Baltazar fosse um bocadinho um alter ego meu no sentido de tentar ter um lado romanesco dentro de um policial, que é uma coisa difícil de conseguir.

Nesse sentido, este livro é um romance e ao mesmo tempo um policial?

Normalmente os policiais que eu leio, e até no “Águas Passadas” e no “Cem Anos de Perdão”, são muito mais objetivos na sua estrutura e no método que fui utilizando para os escrever.

Neste livro eu quis regressar um bocadinho “À Noite em que o Verão Acabou”, se calhar, em que há uma espécie de romance disfarçado de policial ou policial disfarçado de romance.

As primeiras 100 páginas, ou 120 páginas, são a história do Flores Baltazar e da sua família, do Dylan e da sua mulher, depois do acidente na neve, que tem contornos trágicos ou cómicos.

A Pilar aparece ali no meio dessa história e de repente, ao fim da página 120, acontece um homicídio, invulgar, involuntário e quase absurdo, e a Pilar entra na história desta maneira.

Eu acho que era uma maneira muito engraçada de unir aquilo que eu acho que são os meus dois mundos, o mundo do romance literário e o mundo do thriller e do policial. Gosto desta mistura, porque acho que, para mim, é desafiante escrever desta maneira, não me cingir só a um género, e misturar as duas coisas e ver o que resulta.

Eu não costumo oscilar tanto entre os géneros, costumo separá-los mais, de certa maneira. Até os livros têm capas diferentes, têm grafias diferentes, conforme eu vou escrevendo um romance mais literário, por assim dizer, que é uma palavra esquisita, ou um policial.

Neste caso eu quis mesmo juntar os dois géneros e, em última análise, gostava que no futuro os géneros fossem fluídos, que eu não tivesse necessariamente que estar a escrever um policial, com a ideia de que estou a escrever um policial, mas poder fazer as duas coisas numa só.

O que mais me interessa, enquanto romancista, é não ter essas fronteiras, não ter muito essas barreiras, e poder brincar, e poder divertir-me, achando que estou a escrever um romance muito literário, e depois descobri que afinal estou a escrever um policial, ou vice-versa.