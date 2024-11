IA. Gemini em português passa a estar disponível no Google Workspace

A Google anunciou esta quinta-feira a expansão do assistente pessoal de inteligência artificial (IA) Gemini para o Google Workspace para sete idiomas adicionais, nos quais se inclui o português, permitindo atualizar a caixa de entrada do Gmail nesta língua.

Desta forma, os utilizadores podem pedir ao Gemini para mostrar e-mails não lidos e gerir as suas respostas em português, entre outras funcionalidades, ajudar a escrever textos, resumir documentos na Drive, criar imagens e tabelas, entre outras funcionalidades.

A partir desta quinta-feira idiomas como português, alemão, italiano, japonês, coreano, espanhol e inglês passam a ser suportados pelo Gemini no painel lateral do Google Docs, Sheets, Drive e Gmail.

"Esta expansão torna o Gemini for Workspace [ferramenta de produtividade da Google], cada vez mais, acessível a mais de mil milhões de pessoas cujo primeiro idioma passa agora a ser suportado", refere a tecnológica.

A funcionalidade está disponível no menu lateral do Google Workspace.

"A capacidade de trabalhar no seu idioma preferido vai além de resumir e criar conteúdo. Quando utiliza a aplicação Gemini (gemini.google.com) para pesquisar um tema ou discutir ideias, pode escolher trabalhar em qualquer um dos 40 idiomas", adianta a tecnológica, numa publicação no seu blogue.

Por exemplo, durante uma videochamada no Google Meet, é possível ativar as legendas traduzidas num dos 69 idiomas suportados, independentemente do idioma falado e, em breve, "o Gemini também irá traduzir automaticamente as mensagens no Google Chat", acrescenta.

Entretanto, desde outubro, o Gemini Live passou a poder conversar em português de Portugal.