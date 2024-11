​Mistério desfeito. Cristiano Ronaldo e MrBeast vão “rebentar a internet”

O convidado será o milionário norte-americano MrBeast , o youtuber mais popular do mundo com 331 milhões de subscritores.

A conversa entre Cristiano Ronaldo e MrBeast, a alcunha de Jimmy Donaldson, vai ficar disponível online às 14h00 desta quinta-feira, dia 21 de novembro.

O internacional português, que atualmente joga no Al Nassr da Arábia Saudita, lançou o seu canal de YouTube a 21 de agosto deste ano e já conta com 67 milhões de subscritores.

No mês seguinte, Cristiano Ronaldo conseguiu alcançar a marca histórica de mil milhões de seguidores acumulados em cinco redes sociais diferentes. "Desde as ruas da Madeira até aos maiores palcos do mundo, joguei sempre pela minha família e por vocês e, agora, mil milhões de nós estamos juntos", disse o antigo jogador do Sporting.