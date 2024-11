Joana Marques vs. Daniel Leitão. A vida depois do "Hell's Kitchen" continua em modo "roast"

Joana Marques analisou, no Extremamente Desagradável das "Três da Manhã" da Renascença, a prestação do marido Daniel Leitão no programa "Hell's Kitchen", da SIC.

O radialista aspirante a "chef" de cozinha foi expulso por Ljubomir Stanisic no programa do último domingo, num momento de puro drama televisivo regado com lágrimas - e não foi do refugado -, que Joana Marques aproveitou para a sua rubrica diária.

"Posso dizer-vos que acontece muito isto. Eu digo: 'Daniel faz-me isto, faz-me aquilo' e ele: 'Caramba, sou só um... O que é que queres de mim «melher»?' Para já, quero que não me chames 'melher', senão parece que casei com o Nuno Eiró e depois quero que deixes de dar desculpas para a tua batata mole", atirou Joana Marques.



Foi concedido a Daniel Leitão um "direito de resposta" a propósito do suposto espaço de humor da autoria de Joana Marques, que atentou contra a honra e o bom nome do próprio. O locutor do "T3", o programa das tardes da Renascença, repôs a verdade e defendeu-se das acusações que foi alvo.



"Seja o que Deus Quiser" é a rubrica de humor do T3 - o programa das tardes da Renascença - assinada por Daniel Leitão, no ar todos os dias depois das 17h30.

O Extremamente Desagradável, o podcast mais ouvido em Portugal, é da autoria de Joana Marques, passa nas Três da Manhã às 8h15 e pouco depois disso em todo lado no digital.

Joana Marques e Daniel Leitão são marido e mulher e já partilharam na Renascença os desafios da vida de casal - em confinamento - na rubrica " Prisão Domiciliária ".

Mas nunca foram tão longe como agora.

