Cantora Beth Gibbons atua a solo em julho de 2025 em Lisboa

A cantora britânica Beth Gibbons, dos Portishead, regressa a Portugal em julho de 2025 para um concerto a solo no Coliseu de Lisboa, revelou esta quarta-feira a promotora.

A cantora atuará a 16 de julho naquela sala de espetáculos, no âmbito de uma digressão ancorada no álbum a solo "Lives Outgrown", editado em maio pela Domino Records.

""Lives Outgrown" é, em certa medida, o trabalho mais pessoal de Beth, o resultado de um período de reflexões e mudanças - "muitas despedidas", segundo a própria", lê-se na página oficial da Domino Records, que apresenta este álbum como a estreia a solo da cantora.

Beth Gibbons, hoje com 59 anos, editou há trinta anos o álbum "Dummy", juntamente com Geoff Barrow e Adrian Utley, que compunham os Portishead, um dos nomes definidores do som do "trip hop" e da música alternativa de Bristol (Reino Unido) dos anos 1990.

À margem dos Portishead, que publicaram apenas três álbuns de estúdio -- o último dos quais em 2008 -, Beth Gibbons gravou um álbum com o músico Paul Webb, ou Rustin Man, intitulado "Out of Season", que apresentou ao vivo em Portugal em 2003.

Em 2014, a cantora participou ainda na gravação da Sinfonia n.º 3 de Henryk Górecki, pela Orquestra Sinfónica da Rádio Nacional da Polónia, sob a direção do maestro Krzysztof Penderecki, publicada em álbum em 2019.

Do rol de colaborações de Beth Gibbons destaque ainda para a participação no álbum "Cinema" (2004), do músico português Rodrigo Leão.

Os bilhetes para o concerto de Beth Gibbons a 16 de julho, em Lisboa, serão colocados à venda na sexta-feira, variando entre os 24 euros e os 75 euros.