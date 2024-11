132 hamsters prenderam avião da TAP nos Açores durante cinco dias

Um avião da TAP ficou retido no aeroporto da Ponta Delgada durante cinco dias devido à fuga de 132 hamsters, que ficaram à solta no porão. A aeronave apenas regressou a Lisboa este domingo.

Segundo o "Correio da Manhã", o Airbus A321neo ficou retido nos Açores na terça-feira. O avião transportava uma encomenda de mais de uma centena de hamsters, furões e algumas aves para uma loja de animais, mas os roedores libertaram-se - algo que apenas foi verificado quando, depois da aterragem, as equipas de operação no solo repararam em danos nas caixas de transporte.

16 dos animais ainda estariam à solta dentro do avião no sábado, com as equipas da companhia aérea a trabalhar para recolher todos os animais e manter a integridade da aeronave.

Segundo o site especializado "Aviação TV", o avião apenas regressou a Lisboa este domingo, ao início da tarde, realizando um voo especial.

O "Correio da Manhã" avança que a encomenda já tinha ficado de fora de um voo anterior, com a justificação de as caixas de transporte não cumprirem as condições de segurança.