"The Seed of the Sacred Fig" vence festival LEFFEST

"The Seed of the Sacred Fig" venceu o Grande Prémio do 18.º Festiva LEFFEST, que se realizou em Lisboa.

O filme de Mohammad Rasoulof já teve direito a uma menção honrosa no Festival de Cannes, em maio, depois do cineasta fugir do Irão, devido a uma sentença de oito anos de prisão.

O Grande Prémio do Júri honrou, ainda, "The Shrouds" de David Cronenberg e "Rendez-Vous avec Pol Pot" de Rithy Panh. "Black Dog" de Guan Hu recebeu o Prémio Especial do Júri.

O prémio do Júri para Melhor Interpretação Feminina foi para o emsemble de atrizes no filme "Vermiglio", que inclui Martina Scrinzi, Roberta Rovelli, Carlotta Gamba, Rachele Potrich, Anna Thaler, Orietta Notari e Sara Serraiocco.

Já em Melhor Interpretação Masculina Karim Leklou foi o vencedor, pela interpretação em "Le Roman de Jim".

Na secção "Descobertas", o prémio Revelação foi para "Kneecap" de Rich Peppiatt e "Les Fantômes" de Jonathan Millet.