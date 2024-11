Portugal fica em segundo na Eurovisão Júnior. É o melhor resultado de sempre

Portugal ficou em segundo lugar na 22.ª Eurovisão Júnior, que se realizou este sábado, em Madrid. É a melhor classificação de sempre no concurso.

A canção "Esperança", composta, escrita e interpretada por Victoria Nicole, de 14 anos, foi a mais votada entre os 17 países no voto do público online, mas a Geórgia levou o prémio para casa, depois de vencer o o total do júri e ter recebido uma boa votação digital.

Geórgia ficou em primeiro com 239 pontos, enquanto Portugal ficou em segundo lugar com 213 pontos. A terminar o pódio ficou a Ucrânia, com 203 pontos.

Até agora, o melhor resultado de Portugal na Eurovisão Júnior tinha sido um oitavo lugar.

A Eurovisão Júnior é um concurso que funciona de forma semelhante à versão principal. Os países podem submeter intérpretes que tenham entre nove e 14 anos a cantar uma música até três minutos de duração.

Portugal já venceu a Eurovisão pela primeira vez, em 2017, com "Amar Pelos Dois" de Salvador Sobral.