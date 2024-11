Capitais da Cultura de Braga e Ponta Delgada unidas pelo Festival Utopia

Braga será a Capital Portuguesa da Cultura, em 2025, e Ponta Delgada, nos Açores, em 2026. As duas cidades portuguesas ficam agora unidas pelo Festival Utopia. A parceria foi anunciada na sexta-feira, no arranque da segunda edição do evento, em Braga. Depois de no ano passado, na primeira edição, ter sido assinado um protocolo de colaboração entre o Festival Utopia de Braga e outros eventos literários, como o Fólio, de Óbidos e o 5L de Lisboa, este ano, foi alargada essa parceria. No Espaço Vita, em Braga, onde decorreu a sessão inaugural, o autarca Ricardo Rio anunciou que queriam “estender para outros concelhos” o Utopia. “Ponta Delgada, sendo a Capital Portuguesa da Cultura em 2026 vai poder acolher, em parceria connosco e a The Book Company, uma edição do Utopia em 2026”, explicou o presidente da Câmara de Braga. Presente na cerimónia de abertura esteve Katia Guerreiro, que é a comissária de Ponta Delgada, Capital Portuguesa da Cultura 2026. A fadista confessou que o Utopia “suscitou imediatamente interesse assim que terminou a primeira edição”.

Katia Guerreiro assumiu que poderia ser “um bocadinho utópico”, mas sentiu a vontade de “poder realizar este mesmo festival em Ponta Delgada”. “Estamos a falar de ilhas no meio do Atlântico, uma região ultraperiférica”, referiu a comissária vendo nisso um desafio. “Temos de tentar contrariar isso” disse a fadista. Pegando no “exemplo de Braga”, com quem disse partilhar “valores da identificação cultural, mas também de uma afirmação cultural no território nacional e internacional”, a comissária de Ponta Delgada vai assim replicar nos Açores uma edição do Utopia. “São territórios mais pequenos, mas que têm uma identidade tão forte, com muita cultura, muito talento, muita criatividade e que precisam de ter esta visão, de se fazer mostrar e afirmar no mundo enquanto centros de pensamento, de cultura e de valor”, afirmou.