FINTA leva estreias nacionais e internacionais a Tondela

Com estreias nacionais e internacionais em palco português, já abriram ao público as portas do Festival Internacional de Teatro ACERT (FINTA), em Tondela.

O FINTA decorre ao longo de seis dias. Começa este fim de semana e termina no próximo, no ano em que completa a 30.ª edição.

À Renascença, a responsável pela programação do festival revela que para a celebração dos 30 anos do FINTA a principal preocupação foi oferecer ao público uma "vasta oferta cultural".

Sandra Santos sublinha que o FINTA "é composto por várias camadas", o objetivo é que "seja um festival que dê a conhecer novos artistas, mas que apresente também companhias já conhecidas do público".



FINTA fora de portas

"Quase todos os espetáculos podem ser vistos por todas as idades e, além disso, teremos ofertas para as escolas e, também, para os mais idosos", conta Sandra Santos, ao que chamam "fora de portas" e que "irão decorrer em centros de dia, em centros de animação local de terceira idade e em lares" adianta a responsável.

Sandra Santos explica que o FINTA pretende debruçar-se sobre um tema "que acaba por ser comum, de alguma forma, a quase todos os espetáculos, que é a condição humana".

"De alguma forma todos os espetáculos refletem sobre as escolhas que fazemos, o viver em sociedade, o estado da democracia, a vulnerabilidade humana, o medo, a solidão, o amor, os sonhos e os desafios", sublinha.

Quando ao cartaz, "vamos ter uma companhia de Espanha, a Luponte, com o espetáculo Todo Sol e Nuvol, no dia 16 de novembro, no espaço de Café Teatro, e depois, e nesse mesmo dia teremos também no Auditório Carla Torres, o espetáculo Across, de clown e teatro físico", ambos apresentam-se em Portugal pela primeira vez.

Sandra Santos destaca ainda o programa do último dia do festival, a 23 de novembro, com "os Whiteout La Conquete de Linotil, da companhia italiana Pert Giorgio Milano, que também se irá apresentar pela primeira vez em Portugal".

Espetáculos inéditos, que vão desde o teatro sensorial até a ofertas formativas, o Festival Internacional de Teatro ACERT decorre ao longo deste fim de semana e regressa nos próximos dias 22 e 23 de novembro, em Tondela, no distrito de Viseu.