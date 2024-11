Festival Utopia leva a literatura a “todos os públicos”

Até dia 24 de novembro, Braga é invadida pelos livros na segunda edição do festival Utopia.

Em 10 dias de certame há mais de 100 convidados portugueses e estrangeiros. O objetivo é levar a literatura a diferentes palcos e públicos.

“Não queremos contribuir para a ideia de que a literatura é para um nicho ou só para os intelectuais. É exatamente o oposto”, explica Barbara Sobrado da organização do festival. “Queremos trabalhar para todos os públicos”, garante.

O espaço do Auditório Vita e Capela de Nossa Senhora da Conceição no seminário menor de Braga são os palcos principais do evento que também sai de portas para ir ao encontro de escolas e associações.

“Teremos sessões, sobretudo, nas escolas Universidade do Minho, na Associação Empresarial de Braga, na livraria 100.ª página, entre vários outros parceiros que reunimos”, aponta a responsável.

A lógica, explica Barbara Sobrado é que, durante o fim de semana, “o público vem até nós no espaço Vita e durante a semana vamos ao encontro dos públicos mais específicos com sessões mais intimistas”, resume.

Capicua, João Tordo, José Luís Peixoto, ou Valter Hugo Mãe são alguns dos autores que marcam presença na edição deste ano do certame. Para 2025, a aposta é na “internacionalização”.

“Já estamos a trabalhar”, avança.

“Queremos fazer de Utopia uma marca internacional de eventos. Em Braga teremos sempre uma edição, mas a ideia é também conseguirmos levar Braga e a cultura e a literatura portuguesa para outros territórios”, remata.

“Toda a literatura é uma Utopia” dá mote ao festival literário, uma organização da The Book Company em parceria com a camara municipal de Braga.