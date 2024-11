Conan O'Brien vai apresentar a cerimónia dos Óscares

O apresentador e humorista norte-americano Conan O'Brien será o apresentador da próxima cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, marcada para 2 de março, foi esta sexta-feira anunciado.

Esta é a primeira vez que Conan O'Brien conduzirá a cerimónia dos Óscares, sendo elogiado pelo "humor brilhante, o amor pelos filmes e pela mestria em televisão em direto", afirmaram hoje Bill Kramer e Janet Yang, da direção da Academia de Cinema dos Estados Unidos, em nota de imprensa.

Produtor, argumentista, humorista, Conan O'Brien, de 61 anos, é um dos mais conhecidos apresentadores de entretenimento dos Estados Unidos, nomeadamente pelos programas televisivos "Late Night with Conan O'Brien" e "The Tonight Show with Conan O'Brien".

A academia dos Óscares lembra que O'Brien também escreveu para a série de animação "The Simpsons" e para o programa "Saturday Night Live" e atualmente tem um 'podcast' intitulado "Conan O'Brien Needs a Friend".

A 97.ª edição dos Óscares acontecerá a 2 de março em Los Angeles, Califórnia, sendo antecedida, a 17 de janeiro, pelo anúncio dos nomeados nas diferentes categorias.

No processo de seleção dos filmes e profissionais aos Óscares, a 17 de dezembro serão divulgadas as listas de finalistas candidatos às nomeações.

O candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional é o filme "Grand Tour", de Miguel Gomes.