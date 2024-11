Comemorações do nascimento de Camões visam "dinamizar memória camoniana"

O comissário-geral da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões, José Augusto Bernardes, quer o país inteiro a celebrar o poeta e "dinamizar a memória camoniana".

O programa das comemorações oficiais foi apresentado esta quinta-feira, na Biblioteca Nacional, em Lisboa. O responsável realçou a capacidade de Luís de Camões de "unir a comunidade".

Um dos projetos anunciados é, em cada distrito e regiões autónomas, escolher um dia dedicado a Camões, com a colaboração das entidades locais, podendo ou não, de acordo com as respetivas autoridades, a estrutura de missão facultar uma exposição itinerante ou um espetáculo musical.

O primeiro desses dias dedicados ao poeta será em Coimbra, a 12 de fevereiro, seguindo-se o Funchal, em 31 de março, como disse o comissário-geral, em outubro. As comemorações estendem-se a 2026.

Bernardes adiantou que pretende elaborar um "roteiro camoniano", apesar de lacunas na biografia do poeta, começando pelo local onde nasceu. Foram mencionados municípios como Coimbra, Constância, no distrito de Santarém, e Lisboa.

Mais do que estátuas, como a inaugurada em Lisboa em 1869, Bernardes pretende "debater e não impor Camões", e levar o poeta às escolas.

Para o comissário-geral da Estrutura de Missão, "o tempo das estátuas já acabou" e um "monumento de 12 metros de altura" que ultrapassará a estátua do poeta na Baixa lisboeta, de autoria de Victor Bastos (1830-1894), é a edição das obras completas de Camões, anotadas por camonistas, mas dirigidas ao grande público.