Joana Marques foi à Gala das Quinas e aprendeu muito sobre história de Portugal com Jorge Jesus

Na edição deste ano, a Gala das Quinas, apresentada por Cândido Costa e Vasco Palmeirim, foi uma autêntica lição de história de Portugal e teve direito a participações especiais de Cristiano Ronaldo, um grupo de cante alentejano e Jorge Jesus, que dissertou demoradamente sobre os símbolos nacionais:

"As cinco quinas fez com que D. Afonso Henriques ganhasse cinco batalhas em "Órique"? Mas ele usou as quinas para combater? Tipo os outros vinham com lanças, e ele dava-lhes com as quinas? E depois... quais cinco batalhas em Ourique? A batalha foi só uma, havia era cinco reis mouros, e consta que D. Afonso Henriques deu cabo dos cinco." (...) "O que importa é ter deixado claro que é português... até porque como não domina o idioma por vezes levantam-se algumas dúvidas... tipo “será que ele é mesmo português ou imigrou para cá há muitos anos?”. Eu sinceramente acho arriscado Jorge Jesus estar a lembrar que o primeiro rei de Portugal matou não sei quantos mouros... tendo em conta o sítio onde ele trabalha agora... pode não cair bem."

Esta intervenção de Jorge Jesus sobre a portugalidade não espantou a Joana, que relembrou os comentários que o mesmo proferiu há uns meses ao chegar ao aeroporto de Lisboa:

"Já não é o meu Portugal. Agora o país está cheio de imigrantes, disse o emigrante Jorge Jesus, na zona de chegadas do aeroporto Humberto Delgado. Estranhamente o número de estrangeiros na nossa pátria não o incomodou há uns anos, quando teve de lidar com emigrantes que invadiram a zona de Benfica, tipo Pablo Aimar, Di Maria, Ramires, Julio Cesar, David Luiz, Maxi Pereira, Gaitan, Garay, Oscar Cardozo... Se bem que já na altura havia insegurança. Tanto é que esse tal de Cardozo acabou por lhe dar um safanão. Pensando bem, vai-se a ver e Jorge Jesus está carregadinho de razão."