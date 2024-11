"Chorei". Paul Simon e Art Garfunkel fazem as pazes num almoço emotivo

Art Garfunkel e Paul Simon, a dupla conhecida por músicas como "The Sound of Silence" e "Mrs Robinson" fizeram as pazes, depois de cerca de uma década de zanga.

Foi durante um almoço em que Art Garfunkel admite ter ficado emocionado, depois de ambos terem sido honestos sobre os problemas que tinha um com o outro.

"Chorei quando ele me disse o quanto o tinha magoado", confessa o músico.

A dupla fez planos para voltar a encontrar-se no futuro, sendo incerto se terão planos para voltar a colaborar artisticamente, quer com novos trabalhos, quer com um eventual regresso aos palcos.

Os artistas, ambos com 83 anos, fizeram dupla a partir dos anos 60, numa carreira atribulada e marcada por conflitos, que terminou em 1970 depois do álbum "Bridge over Troubled Water".

Desde então, reuniram-se várias vezes, mas nunca voltaram a produzir um disco.