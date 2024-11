Serralves mostra o lado oculto de Jean-Luc Godard em exposição inédita

Uma exposição inédita mostra o outro lado da obra do cineasta francês Jean-Luc Godard, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, em Serralves, no Porto, a partir de quarta-feira.

A exposição "Tendo em Linha de Conto os Tempos Atuais", cujo título provém de um plano de "Trailer do filme que nunca existirá 'Guerras de Mentira'", apresenta em estreia absoluta, pinturas, desenhos, cadernos, imagens digitais e fotografias que integram a obra plástica de Godard (1930-2022), desde a sua adolescência até 2022, explicou esta terça-feira, o diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, António Preto.

"Noventa por cento das obras que são apresentadas nesta exposição são inéditas em absoluto. É a primeiríssima vez que estas obras vão ser apresentadas. É o caso, por exemplo, do último caderno que o Godard produziu e que se chama 'Test amen ts', que é apresentado pela primeira vez e que é, no fundo, a súmula, um testamento estético e afetivo daquilo que foi o percurso de Jean-Luc Godard", declarou António Preto.

Para o diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira e para Serralves "é um grande privilégio" receber a exposição "Jean-Luc Godard: Tendo em Linha de Conto os Tempos Atuais", que é organizada por um "coletivo de quatro pessoas que contam entre os mais próximos colaboradores de Godard ao longo da última década e meia" e que assinam esta exposição com a designação Coletivo Ô Contrarie!, composto por Fabrice Aragno, Jean-Paul Battaggia, Nicole Brenez e Paul Grivas (sobrinho do realizador Godard).

A exposição abre com fotografias do realizador expostas nas paredes do corredor da Casa Manoel de Oliveira e com um texto explicativo onde se pode ler que pela primeira vez se vai apresentar o percurso de Jean-Luc Godard "enquanto criador de imagens fixas, desde a sua infância até 2022".