Reveja a abertura da Web Summit 2024

A Web Summit 2024 arranca esta segunda-feira, no Meo Arena, em Lisboa.

A sessão de abertura conta com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro; do ministro da Economia, Pedro Reis; do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas; e com o CEO e fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave.

Esta é a nova edição da Web Summit em Lisboa. Paddy Cosgrave, o fundador empurrado para a demissão poucas semanas antes da edição de 2023, assume de novo a liderança da Web Summit e o cargo de CEO: é um regresso apenas às luzes da ribalta, já que nunca deixou de ser o principal e maioritário acionista da empresa que gere um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo.

A capitalizar grande parte da atenção estarão também as eleições nos Estados Unidos da América, tal como também já aconteceu em 2016 e 2020.

A “nova era” de Donald Trump vai ser o mote para uma conversa no "central stage" no MEO Arena e onde vai participar a ex CEO do evento, Katherine Maher. Planeados estão também painéis dedicados à desinformação e à defesa da democracia em tempo de eleições – um deles deve debruçar-se sobre a rede social X (antigo Twitter) e a influência do dono e multimilionário norte-americano, Elon Musk.

No plano internacional, nota ainda para duas conferências de imprensa: uma com o líder da oposição da Venezuela, Leopoldo López, e outra com o vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, e que deve ter em destaque a crise política no país.