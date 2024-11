Olivia Rodrigo é a primeira confirmação do Alive 2025

Olivia Rodrigo é a primeira confirmação do NOS Alive 2025, conhecida esta segunda-feira.

A artista norte-americana vai ser a cabeça de cartaz do primeiro dia do festival, a 10 de julho.

É o regresso da cantora e compositora a Portugal, depois de dois concertos na MEO Arena a 22 e 23 de junho deste ano, no âmbito da tourné mundial de promoção do seu segundo álbum "Guts".

Olivia Rodrigo começou a carreira como adolescente em séries do Disney Channel. Em 2021, lançou o seu primeiro single "Driver´s License" que a tornou num fenómeno, especialmente entre ouvintes mais jovens.

O filme-concerto "GUTS World Tour", com uma atuação ao vivo da artista em Los Angeles foi lançado no final do mês, na Netflix.

O NOS Alive decorre a 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

Os passes de três dias custam 199 euros, os de dois dias valem 168 euros e o bilhete diário tem um preço de 84 euros.