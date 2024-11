Bárbara Bandeira melhor artista portuguesa nos prémios MTV Europa

A cantora Bárbara Bandeira venceu no domingo o prémio Best Portuguese Act na edição de 2024 dos MTV Europe Music Awards, que decorreu em Inglaterra e que consagrou a norte-americana Taylor Swift como a melhor artista.

Esta é a segunda vez que Bárbara Bandeira recebe este prémio, tendo sido também a mais votada em 2022.

Nesta categoria nacional dos prémios europeus da MTV, atribuídos na cerimónia realizada em Manchester, estavam também nomeados Bárbara Tinoco, Dillaz, Ivandro e Slow J.

A cantora norte-americana Taylor Swift, de 34 anos, foi a grande vencedora, tendo arrecadado quatro prémios: Artista do ano, Melhor artista ao vivo, Melhor vídeo, por "Fortnight", com o artista Post Malone e Melhor Artista Americana.

A sul-africana Tyla arrecadou três prémios, incluindo Melhor Artista de R&B, e a artista tailandesa de K-pop Lisa venceu duas categorias: Melhor Colaboração, pela faixa "New Woman" com a cantora espanhola Rosalia, e Maior Base de Fãs, à frente de Taylor Swift e do exército de "Swifties".

O prémio Canção do Ano foi para a norte-americana Sabrina Carpenter pelo êxito de verão "Espresso".

O troféu de Melhor Artista de Hip-Hop foi atribuído ao 'rapper' Eminem, que levou este galardão para casa pela décima vez.

Na categoria rock, foi Liam Gallagher, a lendária voz da banda Oasis, que ficou em primeiro lugar.