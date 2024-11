Atriz Joana Santos premiada na Grécia pelo filme "On Falling"

A atriz portuguesa Joana Santos foi premiada no domingo no Festival Internacional de Cinema de Salónica, na Grécia, pela interpretação no filme "On Falling", de Laura Carreira, revelou a organização.

Segundo a lista de premiados divulgada, Joana Santos venceu o prémio de melhor atriz na 65.ª edição deste festival de cinema, que terminou no domingo.

"On Falling" é a primeira longa-metragem de ficção de Laura Carreira e é protagonizada por Joana Santos, no papel de Aurora, uma jovem mulher portuguesa emigrada na Escócia, que trabalha num armazém e se depara com dificuldades em subsistir mensalmente.

O filme segue os dias de Aurora, entre um trabalho monótono, precário e profundamente desumanizado, e a vida privada, num esforço pessoal em pagar as contas e em tentar socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.

Joana Santos, atriz e modelo, tem quase duas décadas de carreira na representação, tendo começado por participar em projetos em televisão, em particular telenovelas, como e séries.