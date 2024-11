Kate Middleton faz a primeira grande aparição formal, Camilla esteve ausente

A princesa de Gales já tinha aparecido em público desde que terminou a quimioterapia, mas o evento deste sábado à noite foi a sua primeira grande aparição formal depois da luta contra o cancro. Kate Middleton, ao lado do príncipe de Gales, juntou-se ao rei Carlos e outros membros da realeza britânica num evento no Royal Albert Hall, avança a BBC.

Ausente esteve a rainha Camilla, que recupera de uma infeção ao peito. "Seguindo as orientações dos médicos para garantir uma recuperação completa de uma infeção torácica sazonal e para proteger outras pessoas de qualquer risco potencial, Sua Majestade não comparecerá aos eventos do Dia da Lembrança (Remembrance Day) deste fim de semana", informou a Casa Real, no sábado.