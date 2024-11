Cerimónias fúnebres de Alina Vaz realizam-se a partir da próxima terça-feira

As cerimónias fúnebres da atriz Alina Vaz, falecida este domingo, aos 88 anos, realizam-se a partir da próxima terça-feira, às 18:00, na Igreja de Santa Joana, Princesa, em Lisboa, disse à Lusa um familiar.

Na quarta-feira, às 12:30, realiza-se um serviço religioso, seguindo-se o funeral, pelas 13:00, para o cemitério dos Olivais.

A atriz Alina Vaz morreu este domingo de madrugada numa casa de repouso em Vale de Lobo, no concelho de Sintra.

Alina Vaz fez parte das mais diversas companhias, desde o Nacional D. Maria II ao Experimental do Porto, e fez cinema, televisão e rádio.

Em 1989 ganhou um prémio de interpretação no Festival El Cervantino, no México.

A atriz estreou-se, ainda aluna do Conservatório, na peça, "Rei Lear", de Shakespeare, com encenação de Francisco Ribeiro, "Ribeirinho", em 1955, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Dois meses após se matricular, participou no teatro radiofónico, na ex-Emissora Nacional, a convite do ator Samwell Diniz, seu professor no Conservatório Nacional, e trabalhou também com Henrique Viana, Raul Solnado e Luís Alberto em peças levadas à cena na Sociedade Recreativa Guilherme Cossul, em Lisboa.

Como profissional estreou-se em 1959 no Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), na peça "Os Comediantes", de Peter Glenville.