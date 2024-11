Atriz Alina Vaz morre aos 88 anos

A atriz Alina Vaz, 88 anos, morreu este domingo de madrugada numa casa de repouso em Vale de Lobo, no concelho de Sintra, segundo fonte da família.

A atriz fez parte de diversas companhias, entre elas a do Teatro Nacional D. Maria II ou a do Experimental do Porto. Além disso, a sua carreira passou pelo cinema, pela televisão e pela rádio.

Ao longo da carreira, que começou ainda aluna do Conservatório em 1955, contracenou com atores como António Silva, Laura Alves, Maria Albergaria, Nicolau Breyner, Alda Pinto, Manuela de Freitas, Manuela Maria, Zita Duarte, Guida Maria e Julie Sargeant, bem como com as brasileiras Eva Todor e Alma Flora.

Em 1989, ganhou um prémio de interpretação no Festival Cerventino, no México.

Vários anos depois, em 2016, foi homenageada pelo Teatro Experimental do Porto, onde trabalhou na década de 1960, sob a direção de António Pedro.

Ao ser distinguida, afirmou que sentia "orgulho, sem falsa modéstia" por uma carreira construída "num enorme respeito pelo teatro", que afirmou amar, "e em grande camaradagem com os colegas".