"Para onde vão?". A peça que aborda as várias formas de amor sobe a palco este fim de semana em Matosinhos

"Para onde vão?" é a peça do Teatro de Marionetas do Porto que está em cena este fim de semana, no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos.

À Renascença, a encenadora Micaela Soares, diz que este projeto é uma "carta de amor ao público". "É possível falar de amor sem falar do amor romântico, porque o amor é muito mais do que isso. Está em tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia", explica.

O cenário, que é apoiado por várias ilustrações digitais da autoria de João Rodrigues, remete para um mundo encantado em que duas crianças procuram — mesmo sem saberem — este sentimento universal.