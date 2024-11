"Pés de Barro" de Nuno Miguel Silva Duarte é o vencedor do Prémio Leya 2024

“Pés de Barro” de Nuno Miguel Silva Duarte é o livro vencedor do Prémio Leya 2024. De acordo com o júri presidido pelo poeta Manuel Alegre, este é um livro que tem “como pano de fundo a construção da primeira ponte sobre o Rio Tejo”.

Este autor, publicitário de profissão, sucede assim ao brasileiro Victor Vidal, vencedor no ano passado com o romance “Não há Pássaros Aqui”.

Criado em 2008, o prémio no valor de 50 mil euros distingue assim “Pés de Barro”, um livro que foi escolhido entre oito finalistas e que nas palavras de Alegre, na cerimónia na sede da Leya, em Alfragide, explicou que é um livro que dá “um retrato do Portugal dos anos sessenta”.

Pedro Sobral, da Leya, explicou que já contataram o galardoado que se mostrou “em choque” com a notícia e que pediu “alguns minutos para se recompor”.

A edição deste ano foi a mais concorrida desde que foi instituído o Prémio Leya. De acordo com o grupo editorial, foram recebidos 1123 originais, provenientes de 15 países. O Brasil é o país que apresentou mais concorrentes, com 708 candidaturas, seguido de Portugal com 350.

No segundo ano em que a submissão ao prémio foi feita exclusivamente de forma digital surgiram também candidatos de países como Alemanha, Angola, Austrália, Bélgica, Cabo Verde, Espanha, Estados Unidos da América, França, Guiné-Bissau, Itália, Moçambique, Reino Unido e Suíça.

O júri da edição deste ano foi constituído por Manuel Alegre (Presidente), José Carlos Seabra Pereira, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal), Isabel Lucas, jornalista e crítica literária (Portugal) Lourenço do Rosário, antigo Reitor da Universidade Politécnica de Maputo (Moçambique), Ana Paula Tavares, poeta e historiadora (Angola) e Josélia Aguiar, jornalista e historiadora (Brasil).

Este júri avalia os originais que são enviados sobre anonimato. O nome do autor do romance vencedor é apenas conhecido depois de tomada a decisão do júri.

Desde 2008, este prémio já deu a conhecer 12 romances inéditos e revelou alguns nomes que passaram a figurar no meio literário. O grupo Leya já publicou também outros 39 inéditos que não chegaram a vencer o prémio, mas que estiveram entre os finalistas.

Veja aqui a lista de premiados:

O Rastro do Jaguar, Murilo Carvalho– 2008

O Olho de Hertzog, João Paulo Borges Coelho – 2009

O Teu Rosto Será o Último, João Ricardo Pedro – 2011

Debaixo de Algum Céu, Nuno Camarneiro – 2012

Uma Outra Voz, Gabriela Ruivo Trindade – 2013

O Meu Irmão, Afonso Reis Cabral– 2014

O Coro dos Defuntos, António Tavares– 2015

Os Loucos da Rua Mazur, João Pinto Coelho – 2017

Torto Arado, Itamar Vieira Junior– 2018

As Pessoas Invisíveis, José Carlos Barros – 2021

A Arte de Driblar Destinos, Celso Costa – 2022

Não há Pássaros Aqui, Vitor Vidal – 2023

Nos anos de 2010, 2016 e 2019 o Prémio Leya não foi entregue por decisão do júri e em 2020 o concurso foi suspenso devido à epidemia da Covid-19.