Morreu Joaquim Pinto, fundador dos Mão Morta

O músico Joaquim Pinto, fundador dos portugueses Mão Morta, morreu na madrugada de segunda-feira, em Lisboa, anunciou o grupo na sua conta na rede social Instagram.

Numa publicação feita na segunda-feira, o grupo explica que Joaquim Pinto faleceu no Hospital Curry Cabral, onde estava internado.

Fundador e ideólogo dos Mão Morta, que formou com Miguel Pedro e Adolfo Luxúria Canibal há 40 anos, Joaquim Pinto era membro honorário do grupo desde 1990, quando deixou de exercer as funções de baixista permanente.

"Desde então aparecia esporadicamente e de surpresa num concerto ou outro, a tocar o seu "Aum"", pode ler-se no texto publicado na conta dos Mão Morta no Instagram.

Joaquim Pinto abandonou a banda após o concerto que os Mão Morta deram em janeiro de 1990 no Rock Rendez Vous, numa altura em que o grupo preparava o álbum "Corações Felpudos". Seria substituído por José Pedro Moura, dos Pop Dell"Arte.