Comic Con Portugal de volta em março de 2026 na Exponor em Matosinhos

A próxima Comic Con Portugal vai acontecer entre 26 e 29 de março de 2026, na Exponor, em Matosinhos, foi anunciado esta quarta-feira.

Num comunicado em que promete novidades já para o próximo ano, a organização da Comic Com Portugal aponta que 2026 "será o grande ano da próxima edição do evento".

"Mas já em 2025 todos os fãs de cultura pop terão novidades relacionadas com a Comic Con Portugal com novos projetos que prometem conectar e unir gerações", lê-se na nota de imprensa hoje divulgada.

As iniciativas "serão anunciadas em breve", acrescenta.

"Desde crianças até adultos, fãs de sagas icónicas como "Star Warsou" ou "O Senhor dos Anéis" serão convidados a participar numa aventura que percorre várias regiões do país, promovendo o envolvimento e a inspiração", diz a organização sobre a próxima edição do evento.

Painéis, exposições, concursos de "cosplay" e lançamentos exclusivos são as promessas da Comic Com Portugal para 2026 que terá bilhetes "brevemente disponíveis".

O evento volta, assim, a realizar-se na Exponor, em Matosinhos, depois da edição que aconteceu este ano, em março.

Na última edição, a Comic Con ocupou uma área total de 200 mil metros quadrados.

A Comic Con Portugal começou em 2014 também em Matosinhos e realizou-se neste concelho do distrito do Porto durante quatro edições, rumando depois ao sul, para Oeiras, "por exigência da indústria para um evento a uma maior escala e para atrair marcas internacionais", justificou na altura a organização.

Em 2021, a Comic Con Portugal foi forçada a mudar as datas do evento por causa da pandemia da covid-19 e o evento passou para dezembro em Lisboa, na Altice Arena, onde voltou a acontecer, no final de 2022.