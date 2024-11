Calema dão concerto no Estádio da Luz

A dupla Calema, composta pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira, vai atuar em junho de 2025 no Estádio da Luz, em Lisboa, foi esta quarta-feira anunciado.

O concerto, que será uma celebração da música lusófona e da trajetória que os Calema têm vindo a construir, está marcado para dia 7 de junho, anunciou a dupla, numa conferência de imprensa, em Lisboa, antes do "showcase" de apresentação de um novo EP, "Voyage - Part III", a ser editado na sexta-feira.

Durante o espetáculo, os Calema prometem "envolver o público numa noite repleta de surpresas e convidados especiais, num momento único e marcante para a música portuguesa e lusófona".

O novo EP "marca uma fase de transformação na carreira dos Calema, com uma sonoridade que explora as batidas modernas e a essência pop da dupla, mantendo as raízes africanas e o lirismo que cativaram fãs em todo o mundo", de acordo com a editora Universal Music Portugal.

"Voyage - Part III" encerra uma trilogia, na qual António e Fradique Mendes Ferreira "têm vindo a homenagear as suas raízes, incluindo colaborações marcantes com artistas como Dino D"Santiago e Tayc, resgatando memórias familiares e celebrando a diversidade cultural que os define".

António e Fradique Mendes Ferreira nasceram em 1992 e 1987 em São Tomé e Príncipe. Antes de se radicarem em Portugal, passaram alguns anos em França, país com o qual mantêm ligação.

A celebrarem 15 anos de carreira, contam com cinco trabalhos de estúdio editados: "Ni Mondja Anguené" (editado em 2010), "Bomu Kêlê" (2014), "A nossa vez" (2017), "Yellow" (2020) e "Voyage -- Part II" (2024), que foi editado também em França, em outubro.

Em 2019 editaram o álbum "Ao vivo no Campo Pequeno".

Em 2023 gravaram com os cantores Nuno Ribeiro e Mariza o "single" "Maria Joana", que atingiu milhões de visualizações nas plataformas de "streaming" e venceu o PLAY -- Prémio da Música Portuguesa de Canção do Ano, a única categoria cujo vencedor é escolhido pelo público.

No início de 2025, os Calema têm concertos marcados em França, em localidades como Paris, Bordéus, Lyon e Estrasburgo.

Os bilhetes para o concerto no Estádio da Luz estarão à venda a partir das 13h00 de dia 13 de novembro.